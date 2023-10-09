Боевики проникли в израильский кибуц Саад

Вооруженные люди зафиксированы в израильском кибуце Саад неподалеку от сектора Газы, там слышна стрельба. Об этом информирует газета Haaretz.

«Боевики проникли в кибуц Саад», — говорится в материале.

Согласно информации газеты, в районе идут перестрелки. Помимо того, продолжается стрельба в населенных пунктах близ с Газой.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в США опознали убитую палестинцами девушку.