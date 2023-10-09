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Военным из США не нравится украинская военная медицина

NYT: раненые солдаты ВС США жалуются на украинскую военную медицину

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Bryan Woolston/Reuters

Газета The New York Times (NYT) пишет, что потери американских бойцов на Украине продолжают расти.

Отмечается, что американские военные также жалуются на украинскую медицину. В случае ранений им оказывают минимальную помощь в спартанских условиях. К примеру, один из военных рассказал, что проснулся во время операции, так как ему дали недостаточно наркоза.

The New York Times писала, что госпиталь американской армии в ФРГ начал принимать раненных на Украине наемников.

До этого немецкая газета Zeit писала, что альянс сторонников Украины начал давать трещины, в то время как Россия продолжает накапливать вооружение.

Автор публикации пишет, что такая обстановка должна понравиться российскому президенту Владимиру Путину, ведь российская армия восполняет дефицит оружия быстрее, чем ожидалось, а нерешительность стран НАТО в вопросе поставок оружия Украине позволила России выиграть время.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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