Газета The New York Times (NYT) пишет, что потери американских бойцов на Украине продолжают расти.

Отмечается, что американские военные также жалуются на украинскую медицину. В случае ранений им оказывают минимальную помощь в спартанских условиях. К примеру, один из военных рассказал, что проснулся во время операции, так как ему дали недостаточно наркоза.

The New York Times писала, что госпиталь американской армии в ФРГ начал принимать раненных на Украине наемников.

До этого немецкая газета Zeit писала, что альянс сторонников Украины начал давать трещины, в то время как Россия продолжает накапливать вооружение.

Автор публикации пишет, что такая обстановка должна понравиться российскому президенту Владимиру Путину, ведь российская армия восполняет дефицит оружия быстрее, чем ожидалось, а нерешительность стран НАТО в вопросе поставок оружия Украине позволила России выиграть время.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.