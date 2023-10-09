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Авиация Израиля нанесла удары более чем по пятистам объектам ХАМАС и «Исламского джихада»*

Израиль нанес удары по пятистам объектам ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа

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Ammar Awad/Reuters

В ночь на 9 октября истребители и вертолеты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), авиация и артиллерия нанесли удары более чем по пятистам объектам радикального палестинского движения ХАМАС и организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России) на территории сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

Отмечается, что атаке подверглись семь командных центров ХАМАС и один командный центр «Исламского джихада».

ЦАХАЛ также нанес удары по нескольким многоэтажным зданиям. В одном из них находились резиденция секретаря ХАМАС Рухи Маштаа и члена группы принятия решений организации, а также командный центр палестинского движения, из которого организовывалась атака на Израиль.

Также израильская авиация ударила по зданию, которое оперативно использовалось высокопоставленным боевиком военно-морских сил ХАМАС.

Кроме того, в районе Бейт-Хануна были обстреляны три туннеля, используемых террористами. Авиация ударила по двум объектам ХАМАС, один из которых находился внутри мечети.

«ЦАХАЛ продолжит наносить удары в секторе Газа и ослаблять возможности террористических организаций», — заявили в пресс-службе израильской армии.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

*   организация запрещена в России
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