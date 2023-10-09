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В ХАМАС назвали количество взятых в плен граждан Израиля

В ХАМАС заявили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля, включая офицеров

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Majdi Fathi/Global Look Press

Член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил телеканалу Al-Ghad, что более 100 граждан Израиля были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа, среди них есть высокопоставленные военные.

«Более ста. Среди них есть высокопоставленные офицеры», — ответил Абу-Марзук на вопрос о числе пленных израильтян.

До этого посольство Израиля в США сообщило, что боевики ХАМАС похитили 100 израильтян.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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