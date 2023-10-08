Крупнейший в мире авианосец США отправился в Израиль

США отправили в Израиль самый большой авианосец в мире Gerald R. Ford. По данным NBC, он прибудет в пункт назначения в течение нескольких дней.

При этом министр обороны Ллойд Остин заявил, что авианосец будет сопровождать ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре ракетных эсминца типа Arleigh Burke. Предполагается, что для защиты граждан США в Израиле их могут разместить на борту авианосца.

«Мы также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе», — рассказал он.

Также он сообщил о том, что поставки боеприпасов Израилю уже начались.

До этого США направили Израилю первую партию военной помощи.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее США гарантировали Израилю «безоговорочную поддержку».