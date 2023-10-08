На севере Израиля сработала ЗРК Patriot

На севере Израиля сработал зенитный ракетный комплекс Patriot на границе с Ливаном. Об этом сообщает издание Kan.

При этом также сообщается, что ПВО сработала после того, как в воздушное пространство страны проник беспилотник.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в разговоре с газетой «Известия», что система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» Израиля не справилась с ракетным ударом со стороны сектора Газа, поскольку не предназначена перехватывать большое количество снарядов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.