Польша решила эвакуировать своих граждан из Израиля

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своем сообщил в X, что польские военные планируют эвакуировать граждан республики из Израиля.

«Польские войска готовятся к эвакуации поляков из Израиля. За нашими соотечественниками будут направлены транспортные самолеты C-130 Hercules», — написал он.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что власти Соединенных Штатов, вероятно, теперь будут работать на два фронта — украинский и израильский.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что США не ожидают, что эскалация палестино-израильского конфликта отразится на перспективах нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее в Израиле сравнили атаку ХАМАС с терактами 11 сентября.