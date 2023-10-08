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Польша решила эвакуировать своих граждан из Израиля

Польша эвакуирует своих граждан из Израиля военно-транспортными самолетами

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Ronen Zvulun/Reuters

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своем сообщил в X, что польские военные планируют эвакуировать граждан республики из Израиля.

«Польские войска готовятся к эвакуации поляков из Израиля. За нашими соотечественниками будут направлены транспортные самолеты C-130 Hercules», — написал он.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что власти Соединенных Штатов, вероятно, теперь будут работать на два фронта — украинский и израильский.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что США не ожидают, что эскалация палестино-израильского конфликта отразится на перспективах нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее в Израиле сравнили атаку ХАМАС с терактами 11 сентября.

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Война в Израиле
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