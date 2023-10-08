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Журналист пришел к выводу, что критика Байденом Путина повышает его рейтинг

Журналист Вароли: критика Путина Байденом повышает авторитет лидера России

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Patrick Semansky/AP

Американский журналист Джон Вароли в беседе с RNN заявил, что критика президента России Владимира Путина со стороны президента Соединенных Штатов Джо Байдена только повышает авторитет лидера РФ в США.

«Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера», — заявил Вароли.

По его словам, парадокс заключается в том, что слова Байдена насчет того, что Путин — «плохой парень», заставляют многих оппозиционно настроенных американцев сделать вывод, что «злодей» сидит не в Кремле, а в Белом доме.

Вароли добавил, что в данный момент главные проблемы США — не внешние соперники, а внутренние противоречия, на которые власти США не хотят обращать внимание.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украине стоит отдать области с русскоязычным населением России.

Ранее Трамп заявил, что при его президентстве никогда бы не было проблем с РФ и Украиной.

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