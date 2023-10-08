В США рассказали о неуязвимом оружии России

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Россия обладает невероятным стратегическим преимуществом перед США благодаря гиперзвуковым ракетам.

Он, в частности, отметил, что от них невозможно защититься.

До этого Макговерн заявлял, что многие из новых российских ракет способны развивать скорость 7-9 махов. В связи с этим он указал, что защиты против таких снарядов просто не существует. Он отмечал, что Вашингтону не следует недооценивать Москву и поражающую возможность российской армии.

5 октября президент России сообщил, что страна провела успешные испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил, что данный тест был последним. Путин также заявил о скором завершении работ над стратегическим комплексом «Сармат». Путин сделал заявление о том, что Россия продолжает разработку этих систем вооружения, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».