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В США рассказали о неуязвимом оружии России

Экс-агент ЦРУ Макговерн: США опасаются гиперзвуковых ракет РФ

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Министерство обороны России/РИА «Новости»

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Россия обладает невероятным стратегическим преимуществом перед США благодаря гиперзвуковым ракетам.

Он, в частности, отметил, что от них невозможно защититься.

До этого Макговерн заявлял, что многие из новых российских ракет способны развивать скорость 7-9 махов. В связи с этим он указал, что защиты против таких снарядов просто не существует. Он отмечал, что Вашингтону не следует недооценивать Москву и поражающую возможность российской армии.

5 октября президент России сообщил, что страна провела успешные испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил, что данный тест был последним. Путин также заявил о скором завершении работ над стратегическим комплексом «Сармат». Путин сделал заявление о том, что Россия продолжает разработку этих систем вооружения, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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