Политолог оценил шансы вмешательства Ирана в конфликт с Израилем

Политолог Александр Каргин считает, что ХАМАС обратится к Ирану за помощью в конфликте, однако участие Тегерана станет причиной большого регионального столкновения, сообщает газета »Известия».

«ХАМАС, скорее всего, будет призывать Иран так или иначе войти в этот конфликт. Я не думаю, что дойдет до подобного, сам Иран понимает, что это будет иметь крайне негативные последствия. <…> Вовлечение Ирана — это большая региональная война, с огромным числом жертв и, скорее всего, последствиями для всего мира», — заявил Каргин.

По мнению политолога, Израиль готов открыть второй фронт на севере против ливанского движения «Хезболла», которое пригрозило атаковать Израиль в случае начала наземной операции в секторе Газа.

При этом Каргин отмечает, что Израиль стратегически сильнее, чем «Хезболла» или ХАМАС, однако 7 октября ЦАХАЛ, армия обороны Израиля, получила сильную «тактическую оплеуху».

Ранее в США заявили, что не могут подтвердить причастность Ирана к атаке на Израиль.

Тегеран официально поддержал нападение на Израиль движения ХАМАС и боевиков «Исламского джихада» (организация запрещена в России) — первые лица Ирана заявили, что вина за эскалацию конфликта лежит целиком и полностью на Израиле.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.