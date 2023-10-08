ЦАХАЛ предупредил жителей Газы

Представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи заявил, что ЦАХАЛ призвал жителей сектора Газа покинуть дома на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Times of Israel.

«Операции ХАМАС вынуждают Армию обороны Израиля действовать в районе вашего проживания. В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свое место жительства», — заявил Адраи.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» на территории сектора Газа создана закрытая военная зона.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.