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В ХАМАС заявили о планах обменять заложников на всех задержанных палестинцев

Лидер ХАМАС заявил, что взял достаточно заложников, чтобы обменять всех палестинцев

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Raneen Sawafta/Reuters

Лидер ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что силы движения взяли достаточно заложников из числа граждан Израиля, чтобы обменять всех палестинцев, сообщает Reuters.

В сети ранее появлялись кадры, как палестинцы сажали взятых в заложники жителей Израиля и отправляли в сектор Газа. Подобные кадры были сделаны в приграничных населенных пунктах, в том числе в городе Сдерот.

В израильских тюрьмах по обвинению в терроризме или подготовке терактов находится значительное количество палестинцев, в их числе — члены движения ХАМАС и боевики «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Ранее армия обороны Израиля подтвердила захват жителей в плен палестинцами и вывоз их в сектор Газа.

До этого представитель «Бригады аль-Кудс», которая входит в «Исламский джихад», Абу Хамза говорил, что они захватили в плен израильских военных во время операции на территории рядом с сектором Газа.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.

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