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В ЦАХАЛ заявили об авиаударе по центрам управления ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля утверждает, что нанесла удар по центру управления ракетами

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Mohammed Salem/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что нанесла удар по центру управления ракетами группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Истребители Армии обороны Израиля также нанесли удар по оперативному командному центру, принадлежащему боевикам ракетных систем террористической организации ХАМАС, и по оперативному командному посту, принадлежащему террористической организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России)», — указано в сообщении.

Ранее в сети появились кадры переброски танковых подразделений армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к сектору Газа.

До этого ЦАХАЛ нанесла удары по целям ХАМАС в секторе Газа.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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