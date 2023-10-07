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В ХАМАС заявили о нанесении 50 ударов по израильским военным позициям

ХАМАС: нанесено больше 50 ударов по военным позициям Израиля

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Ammar Awad/Reuters

В военном палестинском радикальном движении ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявили о нанесении ударов по более чем 50 военным позициям Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

«Бойцы бригад «Аль-Кассам» сумели пересечь линию обороны противника и совершить скоординированную атаку на более чем 50 позиций дивизии «Газа» и Южного округа армии оккупанта», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что группировка продолжает вести боевые действия на 25 позициях.

До этого движение ХАМАС «Бригады аль-Кассам» объявило, что сбило беспилотник Израиля и получило с него важную информацию.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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