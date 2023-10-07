В Израиле идут бои в 22 локациях, в двух ХАМАС захватил заложников

Израильский телеканал i24 сообщил о продолжающихся столкновениях израильской армии с палестинским движением ХАМАС в 22 локациях на территории страны. Израильское СМИ публикует это сообщение со ссылкой на представителя Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в двух локациях — Офаким и Бари — ХАМАС захватил заложников.

Подчеркивается, что во всех южных регионах Израиля действуют силы ЦАХАЛ.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.