В Израиле идут бои в 22 локациях, в двух ХАМАС захватил заложников

Израильский телеканал i24 сообщил о продолжающихся столкновениях израильской армии с палестинским движением ХАМАС в 22 локациях на территории страны. Израильское СМИ публикует это сообщение со ссылкой на представителя Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что в двух локациях — Офаким и Бари — ХАМАС захватил заложников.
Подчеркивается, что во всех южных регионах Израиля действуют силы ЦАХАЛ.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.
Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.