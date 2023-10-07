Глава Минобороны России отметил заслуги рядового, участвовавшего в СВО

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова к званию Героя России посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Как уточняется, военнослужащий с позывным «Сунтар» был в составе подразделения вблизи населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики, где и столкнулся с бойцами украинской армии.

Известно, что Егоров одним из первых вступил в бой с ВСУ. Российскому военному удалось уничтожить часть штурмовой группы украинских бойцов.

В бою рядовой получил тяжелое ранение и не выжил.

Российского бойца с позывным «Сунтар» представили к званию Героя Российской Федерации посмертно.

До этого Шойгу наградил орденами Мужества девушек-военных, отразивших атаку БПЛА в Севастополе. Министр поблагодарил их за образцовое исполнение служебных обязанностей.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.