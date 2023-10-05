Россия провела успешные испытания межконтинентальной ракеты «Буревестник»

Россия провела успешные испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной энергетической установкой. Об этом во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал президент страны Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Как следует из заявления главы государства, данный тест был последним. При этом российский лидер подчеркнул, что «Буревестник» представляет собой ракету глобальной дальности и имеет ядерную установку.

В то же время Путин обратил внимание на скорое завершение работ над стратегическим комплексом «Сармат». По словам президента, уже в ближайшее время соответствующие установки должны встать на боевое дежурство.

«Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры», — добавил глава государства.

5 октября российский лидер по традиции принял участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Путин выступал в течение трех часов 40 минут, завершив свою речь фразой о неизбежности формирования многополярного мира.

Ранее глава Кремля оценил возможность применения ядерного оружия против РФ.