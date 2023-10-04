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Бывший американский разведчик сказал, что приблизило победу России

Экс-разведчик ВС США Риттер: усовершенствование обороны приблизило победу России

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Rich Schultz/AP

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью RealTruthTalk заявил, что принятые президентом России Владимиром Путиным решения во время конфликта на Украине улучшили шансы Москвы на победу.

«Усовершенствованием обороны и увеличением производства вооружения Россия изменила ход конфликта на Украине», — уверен он.

Риттер добавил, что у российских военных есть стратегическое преимущество, а Соединенные Штаты остались в очень плохом положении. Он полагает, что украинская армия находится на грани полного краха, так как не могут выдержать натиска российских войск. Также, по словам Риттера, у ВСУ закончились стратегические резервы, а Россия продолжает наращивать силы.

До этого сообщалось, что власти Германии намерены поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

7 сентября глава Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с британским премьер-министром Риши Сунаком попросил усилить Одесскую область системами противовоздушной обороны.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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