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Германия поставит Украине дополнительное вооружение

Bloomberg: ФРГ до конца года поставит Украине ПВО для защиты поставок зерна

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Global Look Press

Власти Германии намерены поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты украинских зерновых поставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники уточнили, что ФРГ направит Украине дополнительно одну систему ПВО IRIS-T и свыше 10 зенитных орудий Gepard. Отмечается, что это вооружение позволит обеспечить безопасность морских грузов и портовой инфраструктуры. Ожидается, что оно поступит украинской армии до конца текущего года.

Дополнительные комплексы IRIS-T будут доставлять по мере их производства.

2 октября канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что всегда тщательно продумывает решения о поставках вооружения для Украины, чтобы избежать дальнейшей эскалации между НАТО и Россией.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала партнеров поставить Украине имеющиеся системы противовоздушной обороны этой зимой. Также она отмечала, что германские власти намерены расширить поддержку Киева IRIS-T в ближайшие месяцы.

7 сентября глава Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с британским премьер-министром Риши Сунаком попросил усилить Одесскую область системами противовоздушной обороны.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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