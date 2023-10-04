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Власти Курской области сообщили о возгорании в частном доме после падения дрона ВСУ

Старовойт: в селе Горналь загорелись сарай и гараж из-за падения дрона ВСУ

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Антон Великжанин/РИА «Новости»

В результате падения украинского беспилотника в селе Горналь Курской области произошло возгорание сарая и гаража в частном доме. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Роман Старовойт.

«В результате падения украинского БПЛА в селе Горналь Суджанского района загорелись сарай и гараж в частном доме. Также выбиты окна. Обошлось без пострадавших», — написал он, добавив, что пожар уже потушили.

Губернатор отметил, что жителям обязательно будет оказана помощь в восстановлении имущества.

4 октября пресс-службе Министерства обороны РФ заявляла, что российские силы противовоздушной обороны утром перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над тремя регионами России. Уточнялось, что ПВО сработали над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.

Накануне Старовойт сообщал, что с украинской стороны были обстреляны село Козино и поселок Теткино в Глушковском районе. В результате в Козино была повреждена вышка сотовой связи, в Теткино — частный дом. Среди жителей пострадавших нет, уточнял глава региона.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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