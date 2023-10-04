Военный эксперт сообщил о доставляющем сложности ВС России оружии ВСУ

Британские крылатые ракеты Storm Shadow доставляют сложности российским войскам в зоне спецоперации. Об этом «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он подчеркнул, что военные России справляются со всей техникой, находящейся на вооружении украинской армии.

«Просто есть техника, которая доставляет нам неприятности. Говоря об этом, я имею в виду ракеты Великобритании Storm Shadow, дальнобойные ракеты, которые поставляются на HIMARS, и ракеты Taurus, которые могут скоро появиться у ВСУ», — сказал Матвийчук.

Кроме того, эксперт добавил, что ВС России ожидали большего отпора от Leopard и Bradley, однако этого не случилось — «горят, как обычные танки».

Накануне военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявлял, что пакистанские снаряды не срабатывают или, наоборот, разрывают американские гаубицы М777 из-за того, что украинским войскам поставляют бракованные боеприпасы.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN признала, что Германия отправляла Киеву старую или почти нерабочую военную технику.

2 октября сообщалось, что бойцы российского армейского спецназа «Осман» уничтожили американский бронетранспортер M113 в районе села Вербовое на Запорожском направлении. От подбития управляемой ракетой вражеская бронемашина сгорела дотла.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.