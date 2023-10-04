Отставка Маккарти может навредить финансированию Украины

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Журавлева считает, что уход Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей конгресса США усложнит финансирование Украины, сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что вопрос финансирования Украины будет заморожен до завершения торга между республиканцами и демократами насчет выборов нового спикера.

«Украина станет заложником этого процесса. Пока не договорятся относительно спикера, вопрос Украины будет одним из вопросов, который будет торговаться, соответственно, пока не будет принято решение со спикером, решение о финансировании Украины тоже будет зависать», — заявила Журавлева.

Результат выборов нового спикера, который может затянуться, также повлияет на решение вопроса с финансированием Украины Вашингтоном. Самого Кевина Маккарти нижняя палата американского парламента смогла избрать только с пятнадцатого раза.

Ранее сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин назвал позором для США отставку спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти.

Ранее президента Джо Байдена обвинили в нарушении конституции США.