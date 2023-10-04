Пушилин назвал число российских военных, попавших в плен к ВС Украины

Около 500 российских военнослужащих находятся в плену у Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, украинская сторона часто не сообщает данные о попавших к ней россиянах, что затрудняет их обмен.

Пушилин добавил, что количество попавших в российский плен украинских солдат в разы больше — их несколько тысяч.

Также глава ДНР заявил, что ВСУ после небольшого периода затишья активизировали действия к югу от Артемовска в ДНР. По его словам, в настоящее время наблюдается активизация противника по южному флангу — в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки.

Кроме того, как уточнил Пушилин, российские войска смогли увеличить серую зону на Андреевском направлении в зоне проведения спецоперации, добившись улучшения собственных позиций.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.