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Российский боец заявил о затухании контрнаступления ВСУ

Боец ОБТФ «Каскад» с позывным «Корлус»: контрнаступление ВСУ постепенно затухает

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Reuters

Оператор беспилотника Zala оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным «Корлус» заявил о постепенном затухании контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что в начале контрнаступлении ВСУ бросали большие силы — технику, личный состав. Их было довольно много, Киев их не жалел, указал российский боец.

«Сейчас глядя на все сверху, можно понять, что у противника заканчиваются средства — это личный состав, в первую очередь, и техника, поскольку с каждым разом, когда они пытаются наступать, заметно, что количество техники уменьшается», — сказал он.

«Корлус» также привел пример: в начале контрнаступления группы украинской армии, идущие на штурм, состояли из пяти танков с поддержкой бронемашин и пехоты. Сейчас же они состоят из двух танков, около трех бронемашин и меньшего количества живой силы, отметил он.

«Если сравнивать, как все происходило в начале лета и сейчас, то можно сделать вывод, что контрнаступление, как и огонь постепенно тухнет», — заявил военный.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил, что Вооруженные силы Украины могут начать новое наступление против российских войск в октябре.

До этого бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что контрнаступление ВСУ не достигло серьезных результатов, на которые рассчитывали в США.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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