Министр обороны ФРГ отреагировал на предложение о переговорах с Россией

Глава Минобороны Германии Борис Писториус отреагировал на предложение о переговорах с Россией во время пресс-конференции перед гражданами Германии, сообщает Bild.

Один из слушателей спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не стал вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине.

«Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», — сказал министр.

Ранее власти Германии объявили о новом пакете военной помощи Украине. Перечень вооружения опубликовали на сайте немецкого правительства.

В него вошли: радиостанции для танков Leopard, инженерные машины, тягачи с прицепами, терминалы спутниковой связи. Кроме того, ФРГ передаст Украине 14 вездеходов Bandvagn 206, комплект запчастей к БПЛА Vector и более 30 тыс. боеприпасов для гранатометов.

2 октября в Белом доме заявили, что у США больше нет денег на долгосрочную поддержку Украины. Тем не менее, в США анонсировали выделение Украине очередного пакета вооружений.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.