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Минобороны сообщило о пресечении атаки ВСУ на Крым

Минобороны: российские средства ПВО сбили ракету «Нептун» ВСУ вблизи Крыма

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины над северо-западной частью Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Ранее представителям высшего военного руководства Украины были предъявлены обвинения в совершении террористических актов, в том числе с использование беспилотных летательных аппаратов, на территории России.

Российские следователи собрали достаточные доказательства причастности украинских высокопоставленных военных к организации и осуществлению в период с апреля прошлого года по сентябрь текущего года более 100 ударов в воздуха с применением дронов самолетного типа по территория Москвы и Подмосковья, Крыма и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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