Российские средства противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины над северо-западной частью Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Ранее представителям высшего военного руководства Украины были предъявлены обвинения в совершении террористических актов, в том числе с использование беспилотных летательных аппаратов, на территории России.

Российские следователи собрали достаточные доказательства причастности украинских высокопоставленных военных к организации и осуществлению в период с апреля прошлого года по сентябрь текущего года более 100 ударов в воздуха с применением дронов самолетного типа по территория Москвы и Подмосковья, Крыма и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.