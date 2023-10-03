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Арестованный на Украине вертолет завода «Мотор Сич» передали ВСУ

ГБР Украины передало арестованный вертолет завода «Мотор Сич» на нужды ВСУ

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Марина Лысцева/РИА «Новости»

ГБР Украины передало арестованный вертолет Ми-2 завода «Мотор Сич» на нужды ВСУ, об этом ведомство сообщило в своем Telegram.

Ведомство также сообщило, что следователи решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей завода к уголовной ответственности.

Ранее Винницкий авиационный завод был передан в управление «Мотор Сич», принадлежащей Минобороны Украины, сообщает пресс-служба кабмина страны.

Отмечается, что на данный момент акции Винницкого авиазавода находятся в управлении украинского агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

«Мотор Сич» по решению военных органов была передана государству в ноябре 2022 года.

Также президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента компании «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева и еще 239 граждан России и других государств.

Согласно документу, эти санкции будут действовать в течение 10 лет.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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