Эксперт рассказал о преимуществах осколочно-фугасных боеприпасов

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал особенности осколочно-фугасных боеприпасов «Тельник», применяемые российскими военнослужащими во время боевых действий на Украине. Об этом сообщили «Известия».

По словам собеседника издания, подобные снаряды используются бойцами Вооруженных сил РФ против живой силы ВСУ.

«На мой взгляд, это гораздо более поражающий момент, связанный с живой силой. Учитывая то, что сейчас вся живая сила защищена», — обратил внимание Дандыкин.

Как добавил эксперт, после использования «Тельника» произойдет большой взрыв с осколками, разлетающимися и поражающими украинских военных.

«Допустим, враг перешел в атаку, в закрытой позиции бьет, на определенное количество километров наши стреляют на самую максимальную дальность от 8 км», — заключил российский военный.

До этого в Economist заявили, что ВС РФ эффективно глушат сигнал GPS западного вооружения и техники.

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