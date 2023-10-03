Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал о преимуществах осколочно-фугасных боеприпасов

Военный эксперт Дандыкин заявил, что «Тельник» направлен против живой силы ВСУ

close
100%
РИА «Новости»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал особенности осколочно-фугасных боеприпасов «Тельник», применяемые российскими военнослужащими во время боевых действий на Украине. Об этом сообщили «Известия».

По словам собеседника издания, подобные снаряды используются бойцами Вооруженных сил РФ против живой силы ВСУ.

«На мой взгляд, это гораздо более поражающий момент, связанный с живой силой. Учитывая то, что сейчас вся живая сила защищена», — обратил внимание Дандыкин.

Как добавил эксперт, после использования «Тельника» произойдет большой взрыв с осколками, разлетающимися и поражающими украинских военных.

«Допустим, враг перешел в атаку, в закрытой позиции бьет, на определенное количество километров наши стреляют на самую максимальную дальность от 8 км», — заключил российский военный.

До этого в Economist заявили, что ВС РФ эффективно глушат сигнал GPS западного вооружения и техники.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий