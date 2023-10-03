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В Минобороны сообщили о сбитом беспилотнике над территорией России

Минобороны РФ: средства ПВО России уничтожили беспилотник над Брянской областью

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Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на территории Брянской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«3 октября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — сказано в сообщении.

3 октября в Министерстве обороны РФ сообщали, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 58 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, российские военные ликвидировали дроны в Луганской и Донецкой народных республиках, в также в Запорожской и Херсонской областях.

Также в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Трубчевским районом региона.

Накануне стало известно, что украинская армия вела обстрел Брянской области со стороны Украины на протяжении получаса. Под обстрел попало село Случевск Погарского района, находящееся в 1,1 км от украинской границы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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