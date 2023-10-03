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Российские военные рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях

МО России: ВСУ на Краснолиманском и Донецком направлениях потеряли до 350 бойцов

Украинские бойцы на Донецком и Краснолиманском направлениях потеряли за прошедшие сутки до 350 военных. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Согласно данным Минобороны РФ, на Донецком направлении «Южная» группировка военных при поддержке авиации и артиллерии смогла отразить три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах Клещеевки и Красногоровки.

Поясняется, что потери со стороны ВСУ за сутки составили до 285 бойцов. Также уничтожено семь автомобилей украинской стороны.

Как уточнили в МО РФ, на Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» было отражено три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии.

«Потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа», — подчеркивается в сводке МО России.

До этого в МО РФ заявили, что ПВО за сутки уничтожили 45 беспилотников ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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