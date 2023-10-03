Вернувшийся из Турции командир «Азова»* вновь возглавил свое подразделение

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что командир украинского формирования «Азов» (организация запрещена в России) Денис Прокопенко, вновь возглавил свое подразделение, передает ТАСС, ссылаясь на интервью министра изданию «Украинская правда».

В мае 2022 года Клименко сдался в плен, а после потом был возвращен Турцией на Украину,

«Подразделение «Азов» возглавляет Денис Прокопенко», — сказал глава МВД.

Он уточнил, что в настоящее время Прокопенко отвечает за подготовку личного состава и полностью интегрирован в процесс.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из Турции пленных командиров «Азова», которые были переданы Анкарой Киеву. Это произошло в нарушение договоренностей с Москвой о том, что командиры «Азова» должны вернуться на Украину только после окончания боевых действий.

Позже представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что бойцы батальона «Азов» восстановились и вернулись в зону боевых действий.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов».