Среди Вооруженных сил Украины почти что не осталось военных, фундаментально подготовленных Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом за несколько лет, считает морской экс-пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Об этом сообщается в эфире на канале The New Atlas.

По словам эксперта, столь хорошо подготовленные бойцы ВСУ могли быть уничтожены в зоне боевых действий.

«Профессиональные военные, которых США и НАТО готовили на Украине с 2014 года по 2022-й, были уничтожены», — считает Берлетик.

Также Берлетик обратил внимание, что именно по данной причине теперь в рядах украинских военных в боевых действиях участвуют в основном необученные люди.

До этого в WSJ выяснили, что поспешное обучение бойцов ВСУ приводит к поломкам западной техники. Важным уроком украинского конфликта называют осознание необходимости обеспечить возможность починки гаубиц на поле боя, указали в СМИ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.