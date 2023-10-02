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На Украине заявили об ударе рядом с объектом транспортной инфраструктуры в Херсоне

В Херсоне нанесен удар рядом с объектом транспортной инфраструктуры

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РИА Новости

В подконтрольном Киеву Херсоне нанесен удар рядом с объектом транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил спикер украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук, его слова передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Ночью был прилет по цеху предприятия.

Ночью и утром 2 октября украинские СМИ и власти Херсонской области несколько раз сообщали о взрывах в Херсоне.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада» ранее сообщала, что ночью в стране были повреждены объекты критической инфраструктуры. По ее словам, в подконтрольной Киеву части Херсонской области были повреждены заводы сельскохозяйственного предприятия. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что после взрывов в Харьковской области повреждены здания агропромышленного предприятия.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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