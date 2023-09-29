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Власти ДНР рассказали о потерях ВСУ после попытки провести разведку боем

Пушилин: ВСУ с потерями отброшены после атаки на Южно-Донецком направлении

ВСУ попытались провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, но с потерями вернулись на обратные позиции. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Противник пытался осуществлять разведывательно-боевые действия», — говорится в публикации.

По информации Пушилина, попытка разведки боем была зафиксирована неподалеку от населенных пунктов Приютное, Новомайорское и Новопрокоповка.

«Противник с потерями был отброшен на исходные позиции», — написал врио главы региона.

Других существенных изменений не обнаружено, констатировал он.

До этого Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины имитировали наступление на Артемовском направлении, однако были отброшены российскими войсками с большими потерями. По его словам, попытка контратаки ВСУ представляла собой имитацию широкомасштабных наступательных мероприятий в направлении населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Берховка.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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