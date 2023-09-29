Деньги на Украину конгресс выделил отдельным законопроектом

Конгресс отдельным законопроектом выделил Украине $300 млн на оружие и боеприпасы, при этом исключив эту сумму из оборонного бюджета на 2024 год, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, $280 млн непосредственно пойдут на закупки у оборонной промышленности или партнеров Соединенных Штатов оружия, бронетехники и боеприпасов, а $20 млн будут потрачены на контроль за тратой выделенных денег Украиной.

В отдельный законопроект эта сумма была выделена для того, чтобы ее было легче принять. «За» проголосовали 311 конгрессменов, «против» голосовали 117 сенаторов и членов палаты представителей.

Ранее палата представителей конгресса США поддержала предложение об исключении из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год пункта о выделении $300 млн для Украины.

При этом совсем убрать расходы на предоставление помощи ВСУ в конгрессе отказались.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.