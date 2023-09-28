Путин передал наилучшие пожелания бойцам из Чечни, участвующим в СВО

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым передал наилучшие пожелания бойцам из Чечни, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

«Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, их семьям самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически», — заявил Путин.

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что Путин провел встречу с Кадыровым. Также он опубликовал видео со встречи и пообещал позже опубликовать ее подробности.

До этого Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что глава Чечни «бросил вызов» правовой системе страны.

В Кремле «не захотели» комментировать видео с сыном Кадырова.

До этого украинские СМИ и чеченские оппозиционеры писали, что Кадыров «находится в коме».

Сын Кадырова выложил в соцсетях первый пост после видео с избиением поджигателя Корана.