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Самолет-разведчик США заметили недалеко от Крыма

Flightradar: Boeing P-8A Poseidon заметили в 200 км от западного побережья Крыма

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Sang Tan/AP

Патрульный разведывательный противолодочный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США заметили в 200 километрах от западного побережья Крыма. Об этом стало известно по данным сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По его информации, Boeing P-8A Poseidon со скрытым позывным вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла, который расположен на итальянском острове Сицилия, в 14:31 (15:31 по московскому времени). Самолет направился к акватории Черного моря, а после курсировал в районе прибрежной зоны Румынии.

До этого стало известно, что в небе над Румынией и над Черным морем зафиксировано рекордное количество самолетов-шпионов НАТО. 

Отмечается, что речь идет о двух самолетах Boeing E-3 Sentry Воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО над Румынией, а также о самолете Boeing KC-135R Stratotanker. Самолет Lockheed EP-3E Aries II ВМС США летал над дельтой Дуная, а также над акваторией Черного моря. Также был замечен Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, который позволяет перехватывать и расшифровывать сообщения противника на расстоянии в сотни км.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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