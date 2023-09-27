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В ДНР рассказали об обстановке в Работино

Пушилин заявил, что ВСУ не могут продвинуться в направлении Работино и Вербового

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать в направлении Работино — Вербовое, но не могут улучшить позиции.

По его словам, ситуация на данном направлении остается достаточно горячей, но абсолютно контролируемой.

«За последние сутки каких-то существенных изменений или улучшения позиций противнику не удалось добиться», — сказал он.

При этом Пушилин добавил, что на удалении около 15-20 километров от линии фронта наблюдается концентрация резервов украинских военных, и не исключил новые попытки наступления в скором времени. По его словам, российская сторона к ним готовится.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ до сих пор не могут прорвать первую линию обороны в Запорожской области, несмотря на постоянные попытки сделать это ценою огромных потерь.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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