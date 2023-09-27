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Украина попросила у Запада оружие для атак на заводы в Иране и Сирии

Guardian: Киев требует ракеты для атак по военным объектам Ирана и Сирии

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Shutterstock

Правительство Украины попросило у западных стран оружие для организации атак на заводы по производству беспилотников, расположенные на территории Ирана и Сирии. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на документ, который киевские власти передали представителям государств «Большой семерки» (G7) в августе 2023 года.

В материале указано, что Украина призвала зарубежных партнеров нанести ракетные удары по соответствующим объектам в Иране и Сирии. Более того, Киев хотел атаковать «потенциальные производственные площадки на российской территории».

Как подчеркнули авторы публикации, украинское руководство уверено в использовании Москвой произведенных за границей дронов. В частности, киевские власти обвиняют РФ в применении в ходе спецоперации иранских и сирийских беспилотников.

«Вышеперечисленные [удары] могут наноситься Вооруженными силами Украины, если [западные] партнеры предоставят необходимые средства уничтожения», — процитировало издание отрывок из 47-страничного документа.

При этом в тексте говорилось, что иранские БПЛА Shahed 131 и Shahed 136 создаются с использованием европейских комплектующих. Согласно имеющейся информации, всего в этих дронах было обнаружено более 100 электронных частей западного производства.

Ранее сообщалось, что Россия в несколько раз нарастила производство высокоточных ракет.

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