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Командующий ЧФ оценил выполнение флотом поставленных задач

«Звезда»: командующий ЧФ Соколов сообщил об уверенном выполнении всех задач

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Черноморский флот в настоящий момент продолжает уверенно и успешно выполнять задачи, которые были поставлены перед ним командованием, заявил командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Об этом сообщается в эфире канала »Звезда».

«Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены перед ним командованием, уверенно, успешно. И надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и передовые войска», — подчеркнул Соколов.

26 сентября Соколов поучаствовал в заседании коллегии Министерства обороны России в режиме видео-конференц-связи.

Перед этим представитель Сил Специальных операций Вооруженных сил Украины заявил, что Виктор Соколов якобы был убит в результате удара по зданию штаба Черноморского флота РФ в Севастополе. Позднее данная версия украинской стороны была опровергнута.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о наращивании боевой мощи России с помощью современного оружия. По словам министра военного ведомства, усиление армии стало возможным в том числе за счет поставок современного вооружения.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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