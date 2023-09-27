Сунак убеждает Шольца одобрить экспорт истребителей Typhoon Эр-Рияду

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак лично призывает канцлера ФРГ Олафа Шольца дать разрешение на экспорт истребителей Eurofighter Typhoon в Саудовскую Аравию, сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники.

Изначально в 2018 году было достигнуто соглашение о поставке 48 многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon в Саудовскую Аравию. Однако после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года сделка была приостановлена. Для экспорта самолетов необходимо получить разрешение от всех четырех стран, участвующих в их производстве — Великобритании, Испании, Италии и ФРГ.

Как напоминает издание, власти Германии ввели запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию после убийства Хашкаджи. По информации издания, Шольц готов отказаться от этого запрета, однако представители его коалиционного правительства, принадлежащие к «зеленым» партиям, выступают против этого шага из-за ситуации с правами человека в стране. Газета также сообщает, что на Даунинг-стрит рассматриваются юридические возможности для осуществления сделки без согласия ФРГ, но признается, что такие действия могут негативно сказаться на отношениях Лондона с ключевым европейским союзником.

Отмечается, что Сунак обсудил возможность возобновления сделки в августе в ходе телефонного разговора с Шольцем. Кроме того, советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Тим Бэрроу провел переговоры на эту тему с представителями Минобороны ФРГ, а британские дипломаты обсудили этот вопрос с несколькими депутатами бундестага, которые относятся к сделке скептически.

«Мы тесно сотрудничаем с правительствами Германии, Италии и Испании в рамках наших обязательств по поддержке экспорта друг друга при изучении возможности экспорта Eurofighter. В прошлом году мы приветствовали решение Германии продлить на три года лицензии на экспорт запчастей для уже имеющихся в Саудовской Аравии самолетов Eurofighter. Великобритания продолжает развивать стратегические отношения в сфере обороны с Королевством Саудовская Аравия», — заявил представитель британского правительства.

The Daily Telegraph отмечает, что стоимость сделки оценивается минимум в 5 млрд фунтов ($6 млрд). Газета подчеркивает, что Сунак оказывает давление на Шольца, чтобы получить разрешение на экспорт истребителей перед запланированной встречей осенью в Лондоне с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Ранее американская разведка заявила, что саудовский наследный принц лично одобрил операцию по убийству Хашкаджи, так как видел в нем угрозу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.