Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска после полуночи в среду выпустили 10 снарядов по Донецку, в числе которых два кассетных. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно сообщению СЦКК, в 1:10 был зафиксирован обстрел Киевского района Донецка со стороны населенного пункта Карловка. Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.

В период с 1:20 по 1:35 ВСУ выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 1:45 украинские войска выпустили два кассетных снаряда того же калибра.

24 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ были ранены четыре человека.

Утром того же дня мэр заявлял, что украинские войска нанесли несколько ударов по Куйбышевскому району Донецка. Изначально сообщалось о повреждении нескольких многоквартирных домов, расположенных на улице Космонавтов, и возгорании в частном доме после прямого попадания снаряда.

Ранее бойцы ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области.