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В США заявили, что Зеленский способен только капитулировать

Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский способен только на подписание капитуляции

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Kevin Lamarque/Reuters

Бывший американский военный разведчик Скотт Риттер высмеял заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби о лидерах Украины и России. Об этом Риттер сказал, выступая в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

На прошлой неделе Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет определять, когда наступит время для переговоров с главой России Владимиром Путиным.

По словам экс-разведчика, Кирби сильно заблуждается и откровенно врет. Боевые действия закончатся не тогда, когда этого захочет украинский президент. Единственное, что в состоянии должен будет сделать Зеленский, это подписать капитуляцию Украины.

Риттер уверен, что единственным возможным исходом конфликта на Украине будет только безоговорочная победа российских войск над украинской армией. Бывший разведчик призвал не забывать, что именно Зеленский ввел запрет на ведение переговоров с Россией.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в случае прекращения финансирования работы американского правительства помощь Украине может оказаться под угрозой.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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