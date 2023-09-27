Российский спецназ уничтожил пикап ВСУ на Артемовском направлении

Бойцы российского отряда специального назначения «Викинг» выявили спрятанный в частном секторе украинский пикап и уничтожили его дронами-камикадзе на Артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео, опубликованном агентством, видно, как расчет разведывательного БПЛА сначала выявил спрятанный автомобиль, а затем ударил по нему двумя FPV-дронами.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Соловьев Live», что российские войска закрепились в районе сел Орехово-Василевка и Берховка.

22 сентября Пушилин отмечал, что ситуация на Артемовском направлении остается горячей. По его словам, город Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

26 сентября Министерство обороны РФ сообщало, что российские части ударом крылатой ракеты разгромили объединенный склад вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.