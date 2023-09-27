Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский спецназ уничтожил пикап ВСУ на Артемовском направлении

РИА Новости: спецназ «Викинг» уничтожил пикап ВСУ на Артемовском направлении

close
100%
РИА Новости

Бойцы российского отряда специального назначения «Викинг» выявили спрятанный в частном секторе украинский пикап и уничтожили его дронами-камикадзе на Артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео, опубликованном агентством, видно, как расчет разведывательного БПЛА сначала выявил спрятанный автомобиль, а затем ударил по нему двумя FPV-дронами.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Соловьев Live», что российские войска закрепились в районе сел Орехово-Василевка и Берховка.

22 сентября Пушилин отмечал, что ситуация на Артемовском направлении остается горячей. По его словам, город Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

26 сентября Министерство обороны РФ сообщало, что российские части ударом крылатой ракеты разгромили объединенный склад вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях