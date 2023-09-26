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В Пентагоне заявили о последствиях остановки финансирования правительства для ВСУ

Пентагон: остановка финансирования повлияет на испытания оружия для Украины

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Заместитель главы Пентагона по закупкам вооружений Уильям Лаплант заявил в интервью Центру стратегических исследований, что возможная остановка финансирования правительства США повлияет на тестирование оружия для Украины. Его слова передает РИА Новости.

По словам Лапланта, на следующей неделе должно состояться тестирование оборудования для Украины, однако испытания могут не состояться, если не будет достигнута договоренность в каком-то виде.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что в случае прекращения финансирования работы американского правительства помощь Украине может оказаться под угрозой.

Президент США Джо Байден также призывал американских граждан не голосовать за конгрессменов-республиканцев, если те не утвердят меры, необходимые для дальнейшего финансирования федеральных властей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN выразил уверенность в скором получении Киевом ракет ATACMS американского производства.

При этом в том же интервью политик отметил, что не может с твердой уверенностью сказать, каких успехов достигнут украинские Вооруженные силы в ходе контрнаступления.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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