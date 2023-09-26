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Минобороны сообщило о пресечении атаки беспилотника на Белгородскую область

МО РФ: пресечена попытка украинского БПЛА атаковать Белгородскую область

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Минобороны сообщило о пресечении атаки беспилотника на Белгородской области.

Как утверждает министерство, российские средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью.

Ранее российская армия поразила технику и живую силу 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России) в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике.

По данным российского оборонного ведомства, были уничтожены порядка 55 боевиков, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30. При этом на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области был уничтожен истребитель Вооруженных сил Украины МиГ-29.

В Минобороны РФ сообщали, что на Краснолиманском направлении в зоне боевых действий подразделению группировки войск «Центр» и армейской авиации удалось отразить две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Поясняется, что были отражены атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады украинских бойцов южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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