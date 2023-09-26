В Минобороны раскрыли число уничтоженных беспилотников ВСУ за сутки

В Минобороны России сообщили, что за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Уничтожены 57 БПЛА в районах Артемовска, Спартака, Невельского, Новопетриковки в Донецкой народной республике (ДНР), Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР), в районе населенных пунктов Крынки, Казачьи Лагери в Херсонской области, Великий Выселок в Харьковской области, Токмак и Пологи в Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в Министерстве обороны сообщали, что Вооруженные силы Российской Федерации отразили две атаки украинских военных в Запорожской области.

13 сентября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказывал о потерях ВСУ при попытке штурма Опытного. Пушилин назвал фейком информацию, которую распространяет украинская сторона, что ВСУ якобы закрепились в Опытном.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.