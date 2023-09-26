В Совбезе РФ назвали число вступивших в ряды ВС РФ бойцов за 2023 год

С начала года на воинскую службу в ряды российской армии приняты более 325 тыс. человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«По данным Министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 тысяч человек», — сказал он в ходе совещания по вопросам доукомплектования армии военнослужащими, принятыми по контракту.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин в августе, в спецоперации принимают участие почти 45 тысяч москвичей и не менее пяти тысяч профессиональных военных из Москвы ушли в зону СВО.

По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, российской армии сегодня необходимо порядка 500 тыс. контрактников, чтобы успешно выполнять боевые задачи.

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявлял, что каждый день контракты с Минобороны заключают 1-1,5 тыс. человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.