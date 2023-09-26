Прибытие дополнительных сил украинской армии было замечено на Краснолиманском направлении, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Об этом сообщается в эфире канала «Соловьев Live».

«На Краснолиманском направлении мы фиксируем увеличение количества [украинских военнослужащих], не менее трех батальонов — это за последние несколько суток», — подчеркнул врио главы ДНР.

В настоящий момент Пушилин не уточняет, о каких масштабах перемещения Вооруженных сил Украины может идти речь на указанном направлении.

До этого в Министерстве обороны заявляли, что российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении.

Также американский военкор Патрик Ланкастер уточнял, что украинские военные намеренно наносили удары по Донецку. По словам Ланкастера, во время проходящих в России выборов Вооруженные силы Украины наносили удары по Донецку в различных районах города.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.