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Сразу несколько беспилотников попытались атаковать Курскую область

Shot: силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских дронов на Курскую область

Массовую атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Курскую область предотвратили российские силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным портала, накануне около 23:00 одновременно три беспилотника Вооруженных сил Украины были замечены между поселком Камыши и деревней Муравлево в Курском районе — примерно в 100 км от российско-украинской границы. Все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время специалисты ищут обломки дронов. Пострадавших нет. Информация о повреждениях на земле уточняется.

При этом Министерстве обороны РФ сообщало, что вечером 25 сентября ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Курской области.

Также Shot сообщал, что беспилотник Вооруженных сил Украины, накануне атаковавший дизельный завод в Брянске, нес на себе кумулятивный снаряд и более килограмма взрывчатки.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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